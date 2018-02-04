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Фильм о донбасском мальчике из прифронтового Гнутово взял очередной приз
Документальный фильм The Distant Barking of Dogs ("Удаленный лай собак"), снятый на юге Донетчины и рассказывающий историю мальчика, который живет в прифронтовом селе Гнутово, получил награду на кинофестивале в шведском Гетеборге.
"Фильм про Украину опять победил!! Наша документалка The Distant Barking of Dogs о 10-летнем мальчике, живущем возле фронта, получила уже вторую победу на втором фестивале!! В Гетеборге, Швеция", – написал на своей странице в Фейсбуке ассистент режиссера ленты Азад Сафаров.
По его словам, фильм получил премию как лучший документальный фильм The Dragon Award for Best Nordic Dox.
Отметим, что эо уже вторая международная награда ленты - в ноябре 2017 года The Distant Barking of Dogs был отмечен как лучший дебют на международном фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме (Нидерланды).
Напомним, что события фильма разворачиваются вблизи линии фронта на Донбассе. 10-летний Олег живет со своей бабушкой в Гнутово и видит весь ужас войны.
По словам пятиклассника Олега Афанасьева, который сыграл главную роль, тяжелее всего ему далась сцена на могиле мамы в Талаковке, когда нужно было сказать: "Когда стреляют, мне очень тебя не хватает. Пока, мама".
Теги: Донбасс, война, ребенок, фильм, культура, Гнутово
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