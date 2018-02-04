Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке

04.02.2018 20:38

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что оккупационная власть ОРДО (отдельные районы Донецкой области — неподконтрольная Украине территория) продолжает блокировать восстановление газоснабжения к населенным пунктам Марьинка и Красногоровка.



По данным УС СЦКК, главари "ДНР" сознательно игнорируют заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности для проведения обслуживания и ремонта объектов инфраструктуры, которые расположены вдоль линии разграничения сторон.



Так, несмотря на все усилия УС СЦКК и содействие представителей СММ ОБСЕ, уже более года нерешенным остается вопрос восстановления функционирования газораспределительной станции и участки газопровода "Марьинка-Красногоровка". Без газа и тепла остаются тысячи мирных жителей, десятки объектов социальной инфраструктуры и ряд предприятий региона.



В настоящее время соответствующими специалистами предприятия ОАО "Красногоровский огнеупорный завод" составлен перечень необходимых работ по восстановлению функционирования газораспределительной станции и участков газопровода "Марьинка-Красногоровка", среди которых:



- восстановление освещения на газораспределительной станции "Марьинка - Красногоровка" и ревизия контрольного оборудования и автоматики;



- проведение земельных работ по экспертизе состояния газопровода-отвода вывода с изготовлением 2-х шурфов на газораспределительной станции и нити высокого давления в районе трассы Запорожье - Донецк.



Проведение указанных работ возможно только после предоставления необходимых гарантий безопасности со стороны ОРДО. Но все заявки предприятия ОАО "Красногоровский огнеупорный завод", которых только за прошлый год было 25, остались со стороны главарей ОРДО без ответа.



"Похоже, российско-оккупационная власть ОРДО "беспокоится" о жителях Донбасса только на словах, сознательно игнорируя решения насущных проблем гражданского и вопросов жизнеобеспечения региона", - отмечает Украинская сторона СЦКК.