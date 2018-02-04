Как жителям ОРДЛО оформить украинскую пенсию

04.02.2018 07:21

На территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – временно неподконтрольная Украине территория) органы Пенсионного фонда Украины не осуществляют свою деятельность. Как следствие, пенсионеры, проживающие в т.н. "ДНР" и "ЛНР", лишены возможности получать заслуженную пенсию. Но выход есть.



Как пишет fdu.org.ua, законодательство Украины предусматривает для таких лиц право получать пенсию на подконтрольной украинской власти территории при условии получения статуса внутренне перемещенного лица (переселенца).



Назначение пенсий (впервые) и продолжение выплаты пенсий внутренне перемещенным лицам осуществляются по месту нахождения таких лиц на учете, что подтверждается справкой.



Первый шаг – получить статус внутренне перемещенного лица.



Для получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица необходимо лично обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов (в народе – Собес) с соответствующим заявлением.



При подаче заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица заявитель предъявляет паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места проживания (пропиской) на неконтролируемой территории. В день подачи заявления бесплатно выдается справка, которая распечатывается на листе формата А-4, подписывается должностным лицом уполномоченного органа и скрепляется печатью такого органа.



В случае отсутствия у пенсионера прописки на неконтролируемой территории, он должен предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на этой территории на день возникновения обстоятельств, которые повлекли внутреннее перемещение. Такими доказательствами могут быть: военный билет со сведениями о прохождении военной службы, трудовая книжка с записями о трудовой деятельности, документ, подтверждающий право собственности на движимое или недвижимое имущество, медицинские документы, фотографии, видеозаписи и т.д. В таком случае Собес обязан рассмотреть заявление в течение 15 рабочих дней и принять решение о выдаче справки или отказе в ее выдаче.



Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица действует бессрочно.



Второй шаг – лично обратиться в Управление Пенсионного фонда Украины на территории (в районе, городе, районе в городе), где пенсионер зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо.



При этом необходимо предоставить следующие документы:



заявление о запросе пенсионного дела;

копию и оригинал справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

копии и оригиналы документов, которые удостоверяют личность пенсионера: паспорт, пенсионное удостоверение;

копия и оригинал справки о присвоении идентификационного номера (при наличии);

заявление о перечислении пенсии на счет в АО "Ощадбанк".



Третий шаг – проверка места проживания внутренне перемещенного лица.



Для назначения выплаты пенсии Собес на основании обращения управления Пенсионного фонда в течение 15 рабочих дней проводит проверку достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания/пребывания внутренне перемещенного лица. По результатам проведения проверки составляется акт обследования материально-бытовых условий семьи, который подписывается внутренне перемещенным лицом и представителями Собеса.



Затем Собес в течение трех рабочих дней со дня составления акта обследования материально-бытовых условий семьи и получения электронного дела заявителя выносит представление о назначении выплаты пенсии на рассмотрение Комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам. Соответствующие комиссии образованы районными, районными в г. Киеве государственными администрациями, исполнительными органами городских, районных в городах советов.



Комиссия рассматривает представление о назначении пенсии в течение пяти рабочих дней и не позднее следующего рабочего дня после принятия решения направляет копии своего решения в Собес и в Управление Пенсионного фонда.



На основании решения Комиссии Пенсионный фонд осуществляет назначение выплаты пенсии с месяца, в котором пенсионером было подано заявление в Управление Пенсионного фонда.



Выплата пенсии



Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам производится только через счета и сеть отделений публичного акционерного общества "Ощадбанк Украины". При этом с 16 сентября 2017 года внутренне перемещенным лицам-пенсионерам предоставлена возможность получения наличных средств и проведения безналичных операций через сеть отделений и банкоматы любых других банков Украины на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия.



Законодательством предусмотрена обязательная процедура физической идентификации получателей пенсий, которые являются внутренне перемещенными лицами.



Для идентификации получателей пенсий, которые являются внутренне перемещенными лицами, и обеспечения выплаты пенсий таким лицам проводится эмиссия платежных карт, которые одновременно являются пенсионными удостоверениями. Действие платежных карточек устанавливается на срок до трех лет при условии прохождения физической идентификации клиента в учреждениях ПАО "Ощадбанк Украины" (первые два раза – каждые шесть месяцев, в дальнейшем – каждые 12 месяцев). Для получения платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, пенсионеру необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управление пенсионного фонда, где он находится на учете.



Пенсионеры, не получившие пока платежную карту, которая одновременно является пенсионным удостоверением, обязаны проходить физическую идентификацию каждые три месяца со дня открытия счета или со дня предыдущей идентификации.



В случае не прохождения физической идентификации в установленные сроки, АО "Ощадбанк Украины" останавливает операции по текущему счету (блокирует электронное пенсионное удостоверение) и не позднее следующего рабочего дня информирует о таком решении Пенсионный фонд Украины и Министерство финансов.



Информация о получателях пенсии, прошедших физическую идентификацию, и дата ее проведения еженедельно предоставляется АО "Ощадбанк Украины" Министерству социальной политики для внесения соответствующей информации в Единую информационную базы данных о внутренне перемещенных лицах.



При обращении в Пенсионный фонд заявители имеют право:



получать ответы по результатам рассмотрения обращения (устно, письменно, в электронной форме);

получать о себе информацию, которая обрабатывается Пенсионным фондом при условии предъявления документа, удостоверяющего личность;

знакомиться с материалами пенсионного дела, информацией о периодах страхового стажа и заработной платы, которые учтены при начислении пенсии, получать выписки из распоряжения о назначении (пересчете) пенсии, получать копии документов, которые находятся в пенсионном деле;

получать консультации и разъяснения пенсионного законодательства.

Получение пенсии на основании прописки на подконтрольной территории Украины:



Сегодня в Украине участились случаи, когда пенсионеры с неподконтрольной территории прописываются на подконтрольной Украине территории и отказываются от статуса внутренне перемещенного лица в надежде, что это даст возможность получать заслуженную пенсию на общих основаниях, без таких условий, как обязательные проверки по месту жительства, обязанность проходить физическую идентификацию каждые 3 или 6 месяцев, необходимость получать электронное пенсионное удостоверение, невозможность получать пенсионные выплаты через другие банки, кроме Ощадбанка и т.д.



Однако Пенсионный фонд Украины отказывает в выплате пенсии в таких случаях, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для выплаты, а именно: нет документов, на основании которых пенсия была первоначально назначена лицу. Речь идет о пенсионном деле, которое осталось на неподконтрольной территории, где эта пенсия была назначена. Пенсионный фонд объясняет: для того, чтобы назначить или продолжить выплату пенсии без пенсионного дела, законодательством предусмотрено получение лицом статуса внутренне перемещенного лица. Когда человек теряет этот специальный статус, у Пенсионного фонда нет оснований назначить и платить пенсию без наличия бумажного пенсионного дела.



Судебная практика, сложившаяся в Украине, показывает, что суды в таких случаях становятся на сторону пенсионеров и принимают решения в их пользу, признавая действия Пенсионного фонда неправомерными и обязывая Пенсионный фонд назначить и выплачивать человеку заслуженную пенсию на общих основаниях. Для обращения в суд и обжалования действий Пенсионного фонда предварительно необходимо получить письменный отказ Пенсионного фонда в выплате пенсии.



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