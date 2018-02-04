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Архив - Донецкая область

КПВВ "Марьинка" штурмовали чаще всего

04.02.2018 08:31
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КПВВ "Марьинка" штурмовали чаще всего

За прошедшие сутки, 3 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе линию разграничения пересекли 28,8 тысячи человек и более 4000 транспортных средств. Особым "спросом" вчера пользовался КПВВ "Марьинка".

Как сообщает Госпогранслужба Украины, статистика пересечений по каждому из КПВВ выглядит следущим образом:

"Майорск" - 6065 человек и 830 транспортных средств;

"Марьинка" - 6770 человек и 1335 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5215 человек и 1046 транспортных средств;

"Гнутово" - 2988 человек и 796 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7798 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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