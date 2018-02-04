Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД

04.02.2018 20:04

С 7 по 23 февраля в Донецкой области пройдут выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.



График выездов МСЦ МВД в феврале:



7 февраля – Дружковка, ул. Соборная, 16;

8 февраля – Лиман, ул. Независимости, 46;

15 февраля – Никольское, ул. Свободы, 87;

22 февраля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

23 февраля – Доброполье, пр-т Победы, 2.



Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.



Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.



Напомним, что МСЦ МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД. В них можно провести регистрацию и перерегистрацию транспортных средств; замену водительского удостоверения; получить международное водительское удостоверение; подать запрос на получение справок об отсутствии судимостей.