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Архив - Донецкая область

Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД

04.02.2018 20:04
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Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД

С 7 по 23 февраля в Донецкой области пройдут выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

График выездов МСЦ МВД в феврале:

7 февраля – Дружковка, ул. Соборная, 16;
8 февраля – Лиман, ул. Независимости, 46;
15 февраля – Никольское, ул. Свободы, 87;
22 февраля – поселок Александровка, ул. Советской Конституции, 27;
23 февраля – Доброполье, пр-т Победы, 2.

Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.

Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.

Напомним, что МСЦ МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД. В них можно провести регистрацию и перерегистрацию транспортных средств; замену водительского удостоверения; получить международное водительское удостоверение; подать запрос на получение справок об отсутствии судимостей.



Теги: Донбасс, МВД, график, мобильный сервисный центр
 
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