Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На донбасских КПВВ пограничники отбились от взяток

04.02.2018 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На донбасских КПВВ пограничники отбились от взяток

В контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Марьинка" граждане Украины предлагали взятки в сумме 1000 гривен военнослужащим Лисичанского и Краматорского отряда.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, таким образом граждане пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения, так как не имели специальных пропусков.

"На свое предложение нарушители получили от пограничников отказ, после чего были переданы представителям Национальной полиции", - уверяют в ГПСУ.

Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.

Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.

Читайте также:
Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения



Теги: Донбасс, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, взятки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх