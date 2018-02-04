- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что на временно оккупированной территории Донбасса активизировали свою работу вербовочные центры российских частных военных компаний.
"Осуществляется отбор т.н. "добровольцев" из числа местного населения, а также из соединений и частей т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск для дальнейшего направления для участия в боевых действиях в Сирии в марте с.г., - сообщает ГУР. - Отобранный личный состав отправляется в пункты сбора в Ростовской области с целью их доподготовки и распределения. Приоритет отдается лицам, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке Украины".
Отмечается, что вербовщики в ходе агитационных мероприятий тщательно скрывают от потенциальных кандидатов многочисленные случаи невыполнения частными военными компаниями условий контракта, невыплату надлежащего денежного обеспечения семьям погибших и возвращение их тел на родину.
Теги: Донбасс, Сирия, вербовка, ГУР, ОРДЛО
- В оккупированном Донецке Россия создает центр по вербовке на войну в Сирии
- Сегодня, 1 октября, Россия возобновила авиаудары по Сирии (ВИДЕО)
- Впервые после терактов в Париже Франция нанесла мощный удар по "Исламскому государству"
- В России двое летчиков отказались бомбить Сирию
- Военная операция в Сирии проводится для защиты России, - Путин
- Боевики ради пособий фиктивно принимают на службу родственников
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- На Донбассе начала проваливаться земля