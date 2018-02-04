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Официально: состояние одного из раненых в зоне АТО - тяжелое
В Минобороны Украины сообщили подробности вчерашних обстрелов в зоне АТО.
Отмечается, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов. При этом боевики российско-оккупационных войск выпустили в сторону оборонительных позиций защитников Украины 58 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. Защитники Украины трижды открывали огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Вследствие вражеских обстрелов 3 февраля двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины были эвакуированы в медицинские учреждения, где им оказывается квалифицированная специализированная помощь.
Отмечается, чо состояние здоровья одного военнослужащего – удовлетворительное, еще одного – тяжелое.
Ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало 4 февраля.
Теги: Донбасс, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
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