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Опубликована карта обстрелов в зоне АТО на начало 4 февраля
04.02.2018 12:04
Сегодня, 4 февраля, информационно-аналитический цетр нацбезопасности Украины опубликовал карту, отображающую ситуацию на Донбасском фронте на начало текущих суток.
Согласно карте, всего обстрелы вчера пришлись на Донецкую область.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что 3 февраля на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.
Вчерашние обстрелы привели к ранениям двух украинских воинов.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
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