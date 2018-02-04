Погиб волонтер Леонид Краснопольский

04.02.2018 19:10

Сегодня, 4 февраля, в автокатастрофе погиб известный волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский, переселенец из Донецка.

До войны на Донбассе Леонид Краснопольский при поддержке известного модельера Михаила Воронина открыл собственное ателье по пошиву престижной мужской одежды. Бизнес был успешным и дончанин не мог представить, что однажды все изменится. Об этом Леонид Краснопольский рассказал в рамках проекта «Новые герои Донбасса» центра «Фабрика думки Донбас».

«Люди, которых я знал по 20 лет как политически амебных, оказалось, что любят Россию и ждут Путина, хотят в «ДНР», — вспоминал он. Леонид был свидетелем того, как в городе стали появляться люди из РФ, которых сразу выдавала не свойственная украинцам одежда и акцент.

Во время начала военного противостояния Леонид с женой начали помогать украинским военным на блокпостах, за что предприниматель попал в подвал «МГБ ДНР».

«Меня сдала 19-летняя дочь партнерши по ателье, — вспоминал волонтер. — Пришли ко мне в цех из «МГБ ДНР» люди, размахивали документами, распечатанными на принтере, потом ушли и вернулись уже с оружием».

5 дней Леонида продержали в подвале донецкого здания СБУ, где его допрашивал следователь из России. В телефоне Краснопольского нашли фотографии с украинскими военными — это и послужило поводом удержания в подвале.

«За украинский флажок в машине могли убить уже в апреле 2014 года», — вспоминает волонтер. Ему повезло выжить, Леонида выпустили по обмену. После этого семья решила уехать из оккупированного Донецка.

Они перебрались в Днепропетровск (позже переименован в Днепр), где Леонид продолжил дизайнерскую и волонтерскую деятельность.

Леонид также был активным пользователем Фейсбука, его посты пользовались успехом.

Вот одна из записей:

«Всем – доброго времени суток. Меня зовут Леонид. Я волонтер. Сегодня я задумался вот о чем: я сейчас живу в Днепропетровске, у меня мирное небо над головой, в городе торговля идет, бизнес-центры и торговые центры работают, люди спешат по своим делам… никаких придурков с автоматами, никаких наемников из соседних государств на улице… Люди больше улыбаются здесь, не боятся говорить вслух… Да, не все так гладко, как кажется на первый взгляд, проблемы есть. Но в Донецке – я это так не ценил. Это все было обычными вещами для меня. Я думал, что так будет всегда. Знаете, говорят, что война показывает людей такими, какие они есть на самом деле. Война меняет людей, ломает судьбы и мировоззрение людей, меняет жизненные ценности и приоритеты, которые были важны раньше, до войны. Война изменила и мою жизнь: после плена ДНР я зарекся сделать все возможное, чтобы этот бардак не распространился по всей стране. Я получил очень жесткий урок: ценить мирное небо нужно, пока оно есть».