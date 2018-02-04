Появилась сводка с донбасских КПВВ от пользователей соцсетей

04.02.2018 11:30

Сегодня, 4 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Пользователи соцсетей сообщают о больших очередях в районе Марьинки и Курахово.



Как сообщает Донбасс SOS со ссылкой на данные пользователи соцсетей, ситуация у линии разграничения следующая (орфография и стилистика сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

9-30 Нулевой укр на Артёмовск людей

9-40 Сейчас на Каргиле из Донецка около 30 машин



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

9-10 На Каргиле в сторону Курахово очередь начинается почти на самом верху моста

9-20 Маринка в сторону Курахово 50 авто, в Донецк 60 авто.

9-40 На каргиле в сторону Курахово машины на середине спуска с моста до 170 авто. Льгота около 10 авто. Пеших около 40 человек

10-20 На нулевом в сторону Курахово, авто чуть дальше второй поваленной опоры. Людей много



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

9-15 Новотроицк на Донецк машин нет.

Еленовке на выезд перед БП машин 20-30.

9-20 Новотроицкое в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк авто нет.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

9-20 На Гнутово в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 60.



Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.



Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.



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