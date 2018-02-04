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Представители СММ ОБСЕ сообщили подробности расстрела здания "минобороны" в Донецке
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли обстоятельства взрыва, который произошел в центре Донецка вечером 1 февраля. Именно тогда было расстреляно здание, где расположено т.н. "министерство обороны" пророссийской группировки "ДНР".
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля), наблюдатели видели 2 поврежденных окна на первом этаже четырехэтажного здания в переул. Покрышева, 1. А в расположенном напротив девятиэтажном здании на ул. Челюскинцев, 212а — разбитое стекло и поврежденные окна на первых двух этажах с северо-восточной стороны.
Также представители Миссии видели поврежденные северо-восточные окна на первом этаже соседнего здания на ул. Челюскинцев, 212.
По оценке СММ, повреждения зданий на улице Челюскинцев были вызваны струей горячих газов от выстрела из гранатомета в непосредственной близости от зданий, а повреждения здания на переулке Покрышева возникли от разрыва кумулятивного снаряда.
Напомним, что обстрел произошло приблизительно в 19:00 (по местному времени, которое идентично с москоским). "Власти" ОРДО заявили, что это было покушение на главу "минобороны" Владимира Кононова. Его в здании на тот момент не было. В результате обстрела пострадал 1-й этаж здания и разрушен кабинет "начальника отдела кадров" на втором этаже. Осколки посекли многоэтажку, расположенную недалеко. Пострадавших нет.
Т.н. "заместитель командующего оперативным командованием" Эдуард Басурин заявил, что вблизи места происшествия обнаружены два гранатомета. "Неподалеку от гранатомета, из которого был произведен выстрел, был обнаружен еще один гранатомет. Он не сработал. На нем была установлена взрывчатка для самоуничтожения, которая тоже не сработала", — уверяет Басурин.
Случившееся оккупанты охарактеризовали как теракт. И традиционно обвинили во всем "украинскую ДРГ".
Бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский прокомментировал обстрел здания "минобороны" в Донецке.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, ДНР, СММ ОБСЕ
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