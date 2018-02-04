Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"

04.02.2018 08:49

Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.



Как сообщает Госпогранслужба Украины, на въезд и выезд у КПВВ находилась такое количество транспортных средств:



"Майорское" - 40/60;

"Марьинка" - 50/60;

"Новотроицкое" - 40/0;

"Гнутово" - 50/60.



Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.