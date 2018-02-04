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Архив - Донецкая область

Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"

04.02.2018 08:49
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Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"

Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, на въезд и выезд у КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/60;
"Марьинка" - 50/60;
"Новотроицкое" - 40/0;
"Гнутово" - 50/60.

Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди, линия соприкосновения
 
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