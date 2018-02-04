Свыше тысячи взрывов раздалось на Донетчине

04.02.2018 09:02

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 февраля), в Донецкой области значительно чаще нарушали режим прекращения огня. В частности, зафиксировано почти 1 100 взрывов (по сравнению со 120 в предыдущий отчетный период).



Так, вечером 1 и ночью 2 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с юга на север, 3 снаряда с запада на восток и 1 снаряд с юга на север, а затем в общей сложности 3 взрыва и 71 снаряд (37 с востока на запад, 30 с запада на восток и 4 с юга на север).



Поздно вечером 1 февраля камера СММ, установленная в 1 км к юго-западу от с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировала 1 снаряд с запада на восток, а затем 7 снарядов с востока на запад — все в 5–8 км к северу. Ночью 2 февраля эта же камера зафиксировала (в хронической последовательности) 3 снаряда с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения и 4 снаряда с востока на запад — все в 5–8 км к северу.



Вечером 1 февраля, находясь в неподконтрольном правительству г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), в течение более 80 минут, команда Миссии слышала около 350 взрывов — все в 3–8 км в секторе от северо-запада до севера.



Вечером 1 февраля, пребывая в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали примерно 50 взрывов (в том числе 3, оцененных как артиллерийские выстрелы, 2 — как выстрелы из пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм), 15 — как разрывы гранат из автоматического гранатомета, 1 — как разрыв снаряда из ручного противотанкового гранатомета (РПГ-7), 2 — как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), а остальные — неопределенного происхождения), а также около 100 очередей и выстрелов из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), пушки БМП-2 (30 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–7 км к юго-западу и западу.



Вечером 1 февраля, ведя наблюдение в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 184 взрыва неопределенного происхождения и огонь с крупнокалиберного пулемета — все в 2–6 км к юго-востоку и северо-востоку.



Днем 2 февраля, находясь на железнодорожной станции в подконтрольном "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) в течение примерно 4 часов, члены патруля СММ слышали 120 взрывов неопределенного происхождения, а также более 400 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–5 км к юго-западу и северо-западу.