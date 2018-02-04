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Архив - Донецкая область

Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"

04.02.2018 10:40
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Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"

Как сообщила Валерия Карпиленко из Донецкого погранотряда, НВФ так называемой "ДНР" усиливают давление на граждан Украины, которые остались на временно неподконтрольной территории. В результате поледним приходится получать "документы" псевдореспублики. А потом из-за этого иметь проблемы на подконтрольной правительству части Донбасса.

Очередной инцидент вновь произошел на КПВВ "Новотроицкое". На въезд в подконтрольную украинской власти территорию по маршруту Донецк-Мариуполь прибыл гражданин Украины за рулем авто. При осмотре данного авто в бардачковом отделении обнаружено "свидетельство" о регистрации транспортного средства, выданное на временно подконтрольной украинской власти территории.

Как пояснил мужчина представителям оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, граждане Украины, которые сейчас проживают на временно оккупированной территории, вынуждены так поступать из-за давления на них со стороны НВФ.

О данном факте сообщили представителям Национальной полиции.

Напомним, что КПВВ "Марьинка" вчера штурмовали чаще всего.

Сегодня утром в Донецкой области у контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения собралось 360 транспортных средств.

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Теги: Донбасс, пограничники, документы, ДНР, КПВВ, оккупанты
 
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