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В Авдеевке ловили мифического педофила
04.02.2018 07:56
В конце января члены авдеевского отделения Всеукраинской общественной организации "Сокіл" опубликовали в соцсетях информацию о том, что в прифронтовом городе орудует педофил. Отмечалось, что члены "Сокола" якобы уже вышли на его поиски.
В комментарии avdeevka.city глава Авдеевского отделения полиции Андрей Епур опроверг эту информацию. По его словам, никаких обращений к правоохранителям по этому вопросу не было. Соответственно, данный факт не зарегистрирован в ЕРДР.
Полицейские проверили информацию и не нашли подтверждения заявлению представителей ВОО "Сокіл".
Главный правоохранитель Авдеевки напомнил, что за распространение заведомо ложной информации существует административная ответственность согласно действующему законодательству.
Теги: Донбасс, Авдеевка, педофилия, полиция
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