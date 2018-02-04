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Архив - Донецкая область

В Авдеевке ловили мифического педофила

04.02.2018 07:56
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В Авдеевке ловили мифического педофила

В конце января члены авдеевского отделения Всеукраинской общественной организации "Сокіл" опубликовали в соцсетях информацию о том, что в прифронтовом городе орудует педофил. Отмечалось, что члены "Сокола" якобы уже вышли на его поиски.

В комментарии avdeevka.city глава Авдеевского отделения полиции Андрей Епур опроверг эту информацию. По его словам, никаких обращений к правоохранителям по этому вопросу не было. Соответственно, данный факт не зарегистрирован в ЕРДР.

Полицейские проверили информацию и не нашли подтверждения заявлению представителей ВОО "Сокіл".

Главный правоохранитель Авдеевки напомнил, что за распространение заведомо ложной информации существует административная ответственность согласно действующему законодательству.



Теги: Донбасс, Авдеевка, педофилия, полиция
 
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