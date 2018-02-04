В Авдеевке ловили мифического педофила

04.02.2018 07:56

В конце января члены авдеевского отделения Всеукраинской общественной организации "Сокіл" опубликовали в соцсетях информацию о том, что в прифронтовом городе орудует педофил. Отмечалось, что члены "Сокола" якобы уже вышли на его поиски.



В комментарии avdeevka.city глава Авдеевского отделения полиции Андрей Епур опроверг эту информацию. По его словам, никаких обращений к правоохранителям по этому вопросу не было. Соответственно, данный факт не зарегистрирован в ЕРДР.



Полицейские проверили информацию и не нашли подтверждения заявлению представителей ВОО "Сокіл".



Главный правоохранитель Авдеевки напомнил, что за распространение заведомо ложной информации существует административная ответственность согласно действующему законодательству.