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В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
Мобильный оператор "Феникс", работающий на территории пророссийской группировки "ДНР" на "отжатых" мощностях "Киевстара", уже нанес ощутимый удар по кошелькам жителей ОРДО. Теперь к делу подключился и "центральный банк" псевдореспублики.
По информации группы "Информационное Сопротивление", представители "Феникса" в 2017 году проводили переговоры с российским платежным сервисом "QIWI" по использованию указанного сервиса в "ДНР" для регистрации электронных кошельков на номерах оператора "Феникс". В результате указанная услуга была запущена для абонентов "Феникс" в тестовом режиме, что позволило регистрироваться и пополнять баланс счета. В то же время, недавно компания "QIWI" отказалась сотрудничать с "Фениксом", якобы по техническим причинам, и заблокировала все счета абонентов без возврата денег.
Также в ИС отмечают, что представители "центрального республиканского банка ДНР" заявили о запуске первой в "ДНР" системы оплаты услуг через Интернет "Спрут". Оператором платежной системы заявлена финансовая компания "Рост". Система предоставляет возможность оплатить услуги всё того же мобильного оператора связи "Феникс", Интернет, телевидение, такси и др. с помощью платежных карт "ЦРБ" и ФК "Рост".
В то же время, частная компания "Рост" имеет признаки многоуровневой финансовой пирамиды - компания с аналогичным названием скандально известна в РФ с 2015 года после того, как в Татарстане были арестованы ее руководители за мошенничество (10 000 обманутых граждан потеряли в общей сумме порядка 100 млн руб).
Напомним, что с 11 января в ОРДЛО была стала не доступна связь "Vodafone Украина". Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").
На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дают до сих пор…
В "ДНР" за это время число абонентов "Феникса" выросло в разы (о чем в "минсвязи" псевдореспублики радостно рапортуют). К тому же, нещадно "рубятся бабки" перекупщиками пакетов и различными новыми "предложениями" по дозвону на свободную Украину.
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Теги: Донбасс, финансы, афера, мобильная связь, ДНР, "Феникс"
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