В Мариуполе человека забили молотком насмерть

04.02.2018 18:57

Правоохранители Мариуполя получили сообщение от женщины, которая нашла своего бывшего 67-летнего мужа с признаками насильственной смерти.



На место преступления сразу выехали руководство ГУНП в Донецкой области, Центрального отдела полиции и Кальмиусского отделение полиции.



Во время проведения первоочередных следственно-оперативных действий были установлены обстоятельства преступления. Вычислили и подозреваемого, который нанес смертельные удары мужчине.



Выяснилось, что мужчины познакомились в интернет-сети, длительное время общались после чего хозяин пригласил злоумышленника к себе в гости, не подозревая, что новый знакомый приготовился к убийству.



Мужчина нанес несколько ударов молотком (принес его с собой) по голове хозяину жилища. Те оказались не совместимыми с жизнью.



Ззлоумышленник прихватил с места преступления личные вещи потерпевшего.



Установив место проживания злоумышленника, оперативные работники Кальмиусского отделения полиции задержали его в Левобережном районе.



Им оказался 20-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение мошеннических преступлений и в сфере незаконного оборота наркотиков.



Сейчас полные обстоятельства преступления устанавливаются, изъяты вещественные доказательства.



По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.