- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
- В Покровске решили открыть каток в феврале19:24
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский19:10
- В Мариуполе человека забили молотком насмерть18:57
- Ранение, боевая травма и три обстрела: опубликована свежая сводка из зоны АТО18:12
- В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек18:06
- На Донбассе начала проваливаться земля17:49
- Детям погибших в зоне АТО журналистов назначены стипендии17:30
В Мариуполе серьезно взялись за жилье для переселенцев
Для решения проблем по обеспечению жильем и адаптацией внутренне перемещенных лиц в Мариуполе обратились к опыту Грузии. Учли ошибки и сделали акцент на позитивных моментах.
Секретарь горсовета Степан Махсма в составе украинской делегации знакомился с опытом Грузии по обеспечению жильем переселенцев (напомним, что Грузия подверглась российской агрессии до того, как Кремль напал на Украину; следствием гибридных действий РФ стало "откусывание" от Грузии Южной Осетии).
Долгое время грузинское правительство не предпринимало никаких мер, полагая, что вскоре военный конфликт завершится и все вернется на свои места. Но этого не произошло.
Грузия вынуждена была адаптироваться и создавать условия для существования людям, покинувшим свои дома.
"Мы не допускаем ошибок своих коллег. Городской голова Вадим Бойченко четко определил отношение к переселенцам – это полноправные жители нашего города, новые кадры, которые с радостью готовы работать на мариупольских предприятиях, развивая наш город", – сообщил секретарь горсовета.
Мариуполь также не пойдет по пути Грузии, где созданы отдельные микрорайоны для таких жителей. Как отметил Махсма, это не позволит людям адаптироваться и чувствовать себя полноправными членами социума.
Изучая опыт грузинских управленцев, удалось выделить несколько позитивных моментов, в частности, создание микропрограмм для поддержки переселенцев, привлекая международных доноров. По такому принципу Мариуполь планирует разработать жилищную программу с максимальным учетом интересов семей-переселенцев.
Люди должны получить такие условия проживания, которые имели дома. Если это был частный сектор, то и здесь семья должна получить свой дом.
"Мариуполь ставить перед собой амбициозные цели: адаптировать новых жителей, предоставить им достойные условия труда, образования и полноценного развития", – подытожил Степан Махсма.
Ранее стало известно, что в Мариуполе при финансовой поддержке государства приобретены 43 квартиры для ВПЛ, строится социальное жилье по ул. Менделеева и Красномаякской.
25 января в Мариуполе начался прием заявлений от переселенцев на получение временного жилья. Заявление необходимо подавать в Центр предоставления административных услуг.
Теги: Донбасс, Грузия, Мариуполь, жилье, переселенцы, ВПЛ
- На подконтрольной Украине территории Донецкой области построят жилье для переселенцев
- Германия рассмотрит возможность предоставления помощи в обеспечении жильем переселенцев в Мариуполе
- Кому власти Мариуполя обещают 1000 квартир
- В 2017 году в Мариуполе начнется строительство жилья для переселенцев
- В Мариуполе построят жилье для переселенцев
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
- В Покровске решили открыть каток в феврале19:24
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский19:10
- В Мариуполе человека забили молотком насмерть18:57
- В Северодонецке прогремел взрыв18:43
- На Луганщине похоронили подорвавшегося воина с позывным "Пломба"18:31
- Ранение, боевая травма и три обстрела: опубликована свежая сводка из зоны АТО18:12
- В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек18:06
- Мэр Днепра Филатов признался, что вытянул погибшего волонтера Краснопольского из "подвала" в Донецке19:52
- После плена: украинские военные нуждаются в стоматологических операциях19:37
- В Покровске решили открыть каток в феврале19:24
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский19:10
- В Мариуполе человека забили молотком насмерть18:57
- В Северодонецке прогремел взрыв18:43
- На Луганщине похоронили подорвавшегося воина с позывным "Пломба"18:31
- Ранение, боевая травма и три обстрела: опубликована свежая сводка из зоны АТО18:12
- В ОРДЛО приговорили около 5 тысяч человек18:06
- На Донбассе начала проваливаться земля17:49
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники