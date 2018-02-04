В Мариуполе серьезно взялись за жилье для переселенцев

04.02.2018 13:57

Для решения проблем по обеспечению жильем и адаптацией внутренне перемещенных лиц в Мариуполе обратились к опыту Грузии. Учли ошибки и сделали акцент на позитивных моментах.



Секретарь горсовета Степан Махсма в составе украинской делегации знакомился с опытом Грузии по обеспечению жильем переселенцев (напомним, что Грузия подверглась российской агрессии до того, как Кремль напал на Украину; следствием гибридных действий РФ стало "откусывание" от Грузии Южной Осетии).



Долгое время грузинское правительство не предпринимало никаких мер, полагая, что вскоре военный конфликт завершится и все вернется на свои места. Но этого не произошло.



Грузия вынуждена была адаптироваться и создавать условия для существования людям, покинувшим свои дома.



"Мы не допускаем ошибок своих коллег. Городской голова Вадим Бойченко четко определил отношение к переселенцам – это полноправные жители нашего города, новые кадры, которые с радостью готовы работать на мариупольских предприятиях, развивая наш город", – сообщил секретарь горсовета.



Мариуполь также не пойдет по пути Грузии, где созданы отдельные микрорайоны для таких жителей. Как отметил Махсма, это не позволит людям адаптироваться и чувствовать себя полноправными членами социума.



Изучая опыт грузинских управленцев, удалось выделить несколько позитивных моментов, в частности, создание микропрограмм для поддержки переселенцев, привлекая международных доноров. По такому принципу Мариуполь планирует разработать жилищную программу с максимальным учетом интересов семей-переселенцев.



Люди должны получить такие условия проживания, которые имели дома. Если это был частный сектор, то и здесь семья должна получить свой дом.



"Мариуполь ставить перед собой амбициозные цели: адаптировать новых жителей, предоставить им достойные условия труда, образования и полноценного развития", – подытожил Степан Махсма.



Ранее стало известно, что в Мариуполе при финансовой поддержке государства приобретены 43 квартиры для ВПЛ, строится социальное жилье по ул. Менделеева и Красномаякской.



25 января в Мариуполе начался прием заявлений от переселенцев на получение временного жилья. Заявление необходимо подавать в Центр предоставления административных услуг.