В поисках утраченного: в ОРДО ловят Vodafone и зарабатывают на "Фениксе"

04.02.2018 08:17

После того, как с 11 января в ОРДО (отдельные районы Донецкой области – неподконтрольная правительству Украины территория) стала не доступна связь "Vodafone Украина" (МТС), прошел без недели месяц. За это время число абонентов мобильного оператора "республики" - "Феникса", работающего на "отжатых" мощностях "Киевстара", выросло в разы. А поиски проблесков связи "Vodafone Украина" (МТС) превратились во что-то типа "национальной забавы" в ДНРии.



Напомним, что причиной отсутствия связи стало повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), а также в районе Счастья (серая зона между неподконтрольной и подконтрольной частями Луганщины). В этой связи жители массово начали переходить на услуги "республиканских" мобильных операторов (в "ДНР" – "Феникс", в "ЛНР" – "Лугаком").



На Луганщине связь починили 18 января. Оккупанты Донетчины сделать этого не дают до сих пор…



Как в ОРДО выживают без связи и кто на этом обогащается, разбирался "Апостроф".



"Надежд на восстановление полноценной связи дончане практически не имеют… Восстановление связи в ОРДО уже обсуждалось на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, однако боевики не дали гарантий безопасности работникам Vodafone для проведения ремонтных работ, пояснили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



"Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания", - отметили в компании Vodafone.



Но в принципе оккупационной администрации и не нужно напрягаться для того, чтобы искать выход из тупика, ведь местный мобильный оператор "Феникс" на фоне блэкаута ежедневно снимает солидную кассу с местных жителей, которым просто некуда деваться.



Сколько же зарабатывают оккупационные власти на мобильном блэкауте?



Проведем простые подсчеты: по словам так называемого "министра связи ДНР" Виктора Яценко, каждую неделю по почтовым отделениям оккупированной Донецкой области для свободной продажи развозят около 100 тысяч сим-карт "Феникса". При стоимости 120 рублей за стартовый пакет еженедельная выручка оккупантов только с продажи сим-карт составляет около 12 млн рублей, или 6 млн грн в неделю. И это, не считая расходов местных жителей на пополнение счета в "Фениксе". Идем дальше: с местного оператора, по сообщениям дончан, можно дозвониться и на номера Vodafone на свободной территории Украины, но тарификация впечатляет – 5 грн за минуту. Таким образом, если каждый из 100 тысяч абонентов "Феникса" (хотя их наверняка больше) хотя бы один раз в день наберет украинский номер и поговорит хотя бы одну минуту, бюджет Александра Захарченко пополнится на 500 тысяч грн. В день! Неплохой бизнес-рост как для человека, который начинал с продажи кур. И это самые скромные подсчеты.



Оккупанты зашиваются, штампуя сим-карты "Связи для победы" (слоган "Феникса"), но все равно стартовых пакетов для всех желающих критически не хватает. Так, например, на момент написания этого материала, на весь Донецк в свободной продаже было всего 167 сим-карт "Феникса" (данные "Почты Донбасса").



Острый дефицит пакетов привел к тому, что в ОРДО даже ввели ограничения на продажу сим-карт: не более двух штук в одни руки. Естественно, такая ситуация спровоцировала бум активности среди мошенников.



"Схема такая: в группах в соцсетях несложно найти объявления о продаже с рук сим-карт "Феникса". Если официальная стоимость пакета всего 120 рублей, то на вторичном рынке карты продают и за 3, и за 5 тысяч рублей, а это средняя зарплата в Донецке. Но деваться некуда, людям приходится брать. Покупаешь такую сим-карту, пользуешься пару дней, а потом оператор блокирует карту. Просто первоначальный владелец обращается в офис оператора с заявлением, мол, потерял телефон с картой, заблокируйте, пожалуйста. Карта, естественно, блокируется, а после перевыпускается и вручается первоначальному владельцу уже бесплатно, - рассказывает "Апострофу" дончанин Михаил. – Конечно, можно пойти пожаловаться в офис "Феникса", только это ничего не даст: попробуй докажи, что ты купил эту карту, ведь симки продаются по паспорту, в итоге ты не имеешь к ней никакого отношения вообще, а мошенники сколько угодно раз могут проворачивать такую аферу – были бы только лохи, а лохи находятся".



Кроме этого, стоит ли говорить, что качество связи "Феникса" оставляет желать лучшего?



"Феникс" работает нереально криво: то с первого раза дозваниваешься, то с 20-го, - жалуется "Апострофу" дончанка Юлия. – Качество связи очень плохое, шумы в трубке, щелкает что-то. Но и такой связи рады, что уж поделать".



Несмотря на альтернативу под названием "Феникс", большинство местных жителей такая связь не устраивает, ведь карты украинских банков, в том числе и пенсионные, привязаны к украинскому Vodafone, да и связаться со свободной территорией с помощью "Феникса" практически невозможно. Соответственно, пользоваться услугами именно украинского мобильного оператора для дончан становится критически важно.



Более молодое поколение поддерживает связь с близкими через интернет и различные мессенджеры, а вот люди постарше или те, у кого интернета нет вообще, вынуждены придумывать разнообразные ухищрения, только чтобы увидеть заветные пять палочек на экране мобильного.



Так, например, в социальных сетях жители оккупированных районов активно делятся информацией о том, где можно поймать сигнал Vodafone. Как правило, сигнал появляется в отдаленных окраинах города, то есть ближе к свободной части Украины.



"Спилили болгаркой вместе с соседями навесной замок на дверях, ведущих на крышу дома, и теперь практически каждый вечер выходим на крышу, пытаемся поймать сигнал. Иногда успешно, иногда ничего не получается. Сигнал то появится, то пропадет… Так и выживаем", - делится с "Апострофом" лайфхаком житель Петровского района Донецка Александр.



Также объектами паломничества "свидетелей секты украинской связи" становятся мосты и путепроводы. Практически каждый день здесь можно встретить десятки местных жителей, которые пытаются дозвониться на свободную часть Украины.



"Я, например, ездила на полуразрушенный Путиловский мост (Киевский район Донецка, возле аэропорта, - "Апостроф"), - добавляет Юлия. – Правда, сейчас на этом мосту уже поставили блокпост, чтобы народ меньше лазил и не видел то, чего не надо видеть, ведь эта территория приближена к зоне боевых действий".



Шустрые дельцы также успели сориентироваться. Если раньше местных жителей возили через линию разграничения для оформления пенсий, то теперь на улицах города можно увидеть объявления, где предлагается подвезти людей до тех мест, где есть сигнал Vodafone. Кстати, можно даже лично не ехать, достаточно всего лишь передать сим-карту дельцу, чтобы в "священном" месте связи он принял на нее СМС от украинских банков.



"Очень много людей просят передать что-то кому-то через группы в Facebook. Например, пишут, что такой-то бабушке надо приехать в понедельник на идентификацию в Покровск. Если кто рядом живет с этой бабушкой, бежит к ней и передает эту информацию", - добавляет дончанка Юлия.



Сами оккупанты отмечают, что кроме "Феникса" никаких других перспектив для жителей ОРДО не предвидится, дескать, даже в восстановлении работы Vodafone смысла нет, ведь когда ВСУ начнут наступать (а, по версии оккупантов, наступление будет сегодня-завтра), то "укры" связь все равно обрежут. Более того, "министр" Яценко заявлял, что даже о российских операторах связи в Донецке нечего и мечтать.



"Тут нечему удивляться, ведь на "Фениксе" боевики продолжают зарабатывать очень хорошо. Кроме того, в контексте изоляции оккупированных территорий отключение Vodafone сыграло очень большую роль", - говорит "Апострофу" политолог Кирилл Сазонов.



"Связь восстановлена не будет, - добавляет "Апострофу" донецкий журналист Денис Казанский. – Уже прошло достаточно много времени: порядка трех недель, и за это время, если бы было желание восстановить связь, то все было бы уже сделано. Чем больше проходит времени, тем меньше шансов, что все вернется в статус-кво".



Однако Кирилл Сазонов предполагает, что шансы на возвращение украинского оператора в оккупированную часть Донецкой области все же сохраняются.



"Vodafone ведь немало денег потерял и наверняка предлагает какие-то неофициальные компромиссы, потому что это – бизнес и ничего личного. Думаю, дело в деньгах, и сейчас "лидеры" ДНР активно шантажируют Vodafone и вымогают деньги для восстановления связи. Косвенной уликой против них служит тот факт, что в ЛНР связь восстановили достаточно быстро", - резюмировал политолог".





Читайте также:

"Это ужас просто": жители Донецка рассказали, как живут без мобильной связи. ВИДЕО

Заявка о восстановлении связи в ОРДО не была согласована боевиками - Vodafon

В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”

"Водафон" заявил о возобновлении связи на территории ЛНР

Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление

Официально: в ОРДО не дают гарантий безопасности для ремонта связи Vodafone Украина

Битва за Vodafone и против: что происходит в ОРДО

В ОРДО сделали ряд заявлений по мобильной связи

"ДНР" против Vodafone: что происходит с мобильной связью на оккупированной части Донетчины

"Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО

Мобильные страсти в ОРДО: Хуг заявил, что гражданское население страдает