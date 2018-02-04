В Покровске решили открыть каток в феврале

04.02.2018 19:24

На следующей неделе в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донетчины) запланировано открытие городского катка.



Как передает ddk.dn.ua, об этом ообщил председатель спорткомитета Покровска Виктор Полищук.



"Мы планируем с понедельника, если будет хорошая погода, начать заливать городской каток, который отремонтировали. На четверг планируем торжественное открытие", - заявил Полищук.



Речь идет о спортплощадке во дворе домов №1 и №2 в микрорайоне "Южный", которую приспособили под каток.