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Архив - Донецкая область

В Покровске решили открыть каток в феврале

04.02.2018 19:24
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В Покровске решили открыть каток в феврале

На следующей неделе в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная часть Донетчины) запланировано открытие городского катка.

Как передает ddk.dn.ua, об этом ообщил председатель спорткомитета Покровска Виктор Полищук.

"Мы планируем с понедельника, если будет хорошая погода, начать заливать городской каток, который отремонтировали. На четверг планируем торжественное открытие", - заявил Полищук.

Речь идет о спортплощадке во дворе домов №1 и №2 в микрорайоне "Южный", которую приспособили под каток.



Теги: Донбасс, каток, Покровск
 
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