В Покровске - стрельба, есть жертвы

04.02.2018 20:52

Сегодня, 4 февраля, в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донетчины) расстреляли автомобиль.



Как сообщает ddk.dn.ua, ЧП, произошло возле аптеки "Арника", расположенной в 9-этажном доме микрорайона "Южный". Предположительно, неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю "Opel".



Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили авто с работающим двигателем и простреленными стеклами. Водитель был убит.



Расследование продолжается.



