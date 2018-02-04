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Архив - Донецкая область

В Покровске - стрельба, есть жертвы

04.02.2018 20:52
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В Покровске - стрельба, есть жертвы

Сегодня, 4 февраля, в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донетчины) расстреляли автомобиль.

Как сообщает ddk.dn.ua, ЧП, произошло возле аптеки "Арника", расположенной в 9-этажном доме микрорайона "Южный". Предположительно, неизвестный совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия по автомобилю "Opel".

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили авто с работающим двигателем и простреленными стеклами. Водитель был убит.

Расследование продолжается.



Теги: Донбасс, стрельба, полиция, Покровск
 
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