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Архив - Донецкая область

Вооруженный мужчина остановил патруль СММ ОБСЕ на Донетчине

04.02.2018 13:14
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Вооруженный мужчина остановил патруль СММ ОБСЕ на Донетчине

Наблюдатели от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине столкнулись с ограничением свободы передвижения на юге Донетчины. Отличились боевики НВФ "ДНР".

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля), вооруженный мужчина в одежде военного типа отказал патрулю Миссии в доступе к Новоласпе (село в Тельмановском районе Донецкой области, которое с 2014 года находится под контролем НВФ "ДНР"), заявив, что необходимо дождаться прибытия его "командира". Тот прибыл через 32 минуты и настоял на том, что будет сопровождать команду СММ во время патрулирования в селе.



Теги: Донбасс, наблюдатели, патруль, ДНР, СММ ОБСЕ
 
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