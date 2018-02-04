Вооруженный мужчина остановил патруль СММ ОБСЕ на Донетчине

04.02.2018 13:14

Наблюдатели от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине столкнулись с ограничением свободы передвижения на юге Донетчины. Отличились боевики НВФ "ДНР".



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 3 февраля), вооруженный мужчина в одежде военного типа отказал патрулю Миссии в доступе к Новоласпе (село в Тельмановском районе Донецкой области, которое с 2014 года находится под контролем НВФ "ДНР"), заявив, что необходимо дождаться прибытия его "командира". Тот прибыл через 32 минуты и настоял на том, что будет сопровождать команду СММ во время патрулирования в селе.