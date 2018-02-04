Заложники линии разграничения: донбасские пункты пропуска унижают людей

04.02.2018 16:00

В отчете Благотворительного фонда "Право на защиту" отмечается, что самой большой проблемой на контрольных пунктах пропуска у линии разграничения на Донбассе остаются очереди, а также условия на этих самых КПВВ.



Каждый десятый опрошенный (представители БФ в течение двух месяцев опросили 4 665 респондентов на всех пяти пунктах пропуска: "Новотроицкое", "Гнутово", "Майорск", "Марьинка"- на Донетчина, а также "Станица Луганская" - на Луганщине) жалуется на долгое ожидание и плохие условия, недостаток туалет и горячих напитков.



Кроме того, некоторые жители Донбасса по обе линии разграничения сталкиваются с проблемой, когда пересечь КПВВ просто невозможно. Основная причина – отсутствие пропуска или документов, подтверждающих личность.



Чаще всего КПВВ пересекают люди в возрасте за 40 лет (78% из всех опрошенных). Совершают поездки на подконтрольную Украине территорию и обратно они регулярно – ежемесячно или каждый квартал. Наиболее распространенная причина подобных "турне" - это работа, причем в 73% случаев зарабатывать деньги едут на неподконтрольный Донбасс. Также КПВВ пересекают, чтобы посетить родственников, купить продукты питания или лекарства, уладить проблемы с документами (чаще всего касающиеся пенсии или получения пенсионного удостоверения).



Как сообщает ddk.dn.ua, представительница Мониторинговой миссии ООН в Украине Наталья Кузьмина подчеркивает, что пересечение линии разграничения на Донбассе крайне негативно влияет на физическое, материальное, моральное и эмоциональное состояние людей. К примеру, из-за ужасного состояния туалетов (или их отсутствия) люди вынуждены справлять нужду в поле, что это крайне опасно, так как территория заминирована и были случаи, когда люди подрывались на растяжке.



"Сейчас зима, очень холодно на улице, представьте себе стоять на морозе 8-9 часов. Часто нужно приехать в 4 часа утра, чтобы занять очередь, – рассказала представитель ООН. - Эта линия разграничения очень сильно влияет на восприятие людей. Ты проходишь через унижение".



После недавнего визита на Донетчину министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, он пообещал, что Кабмин выделит из резервного фонда средства на благоустройство КПВВ. Но пока это – лишь слова. А на деле страдания миллионов (а в прошлом году КПВВ пересекли более 11 млн человек) продолжаются.