Жертвами обстрелов на Донбассе стали 2 военнослужащих ВСУ

04.02.2018 07:09

Согласно данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 3 февраля, в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск.



"Агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения, - отмечают в пресс-центре. - В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военные госпитали. Врачи оказывают им необходимый объем медицинской помощи".



Напомним, что ранения относятся к т.н. "санитарным потерям".