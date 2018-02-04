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Жертвами обстрелов на Донбассе стали 2 военнослужащих ВСУ

04.02.2018 07:09
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Жертвами обстрелов на Донбассе стали 2 военнослужащих ВСУ

Согласно данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки, 3 февраля, в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск.

"Агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения, - отмечают в пресс-центре. - В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военные госпитали. Врачи оказывают им необходимый объем медицинской помощи".

Напомним, что ранения относятся к т.н. "санитарным потерям".



Теги: Донбасс, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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