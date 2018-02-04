- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел10:58
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"10:40
- Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные10:18
- Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения09:38
- Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО09:19
- Свыше тысячи взрывов раздалось на Донетчине09:02
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"08:49
- КПВВ "Марьинка" штурмовали чаще всего08:31
- В поисках утраченного: в ОРДО ловят Vodafone и зарабатывают на "Фениксе"08:17
- В Авдеевке ловили мифического педофила07:56
Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные
Руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, который вскоре после создания ВАП дал экслюзивное интервью нашему изданию, сообщил, сколько переселенцев уже пытается получить доступное жилье по одноименной программе.
"Я уже не раз говорил, что программа "Доступное жилье" пока финансируется в мизерных объемах. Так, только в конце 2017 года на ее реализацию выделили 30 млн. грн. Несмотря на это, 89 семей воспользовались программой и подписали договоры. По состоянию на сегодня 2690 семей переселенцев и участников АТО подали документы на участие в программе", - отмечает Руслан.
При этом он отмечает, что большинство переселенцев только сейчас узнают о "Доступном жилье", хоть программа начала действовать с конца ноября 2017-го.
"Наибольшим спросом пользуется Киев. До Нового года очередь здесь формировалась в ручном режиме. Люди приезжали по ночам, все превратилось в хаос. В январе здесь установили электронный терминал, ситуация с очередями упростилась, но сейчас талон на подачу документов выдается уже на 2019 год. Около тысячи человек уже подали документы. В день принимают примерно по 50 человек. Таким образом, можно предположить, что своей очереди на подачу документов ожидают уже около 5 тысяч желающих воспользоваться программой по Киеву, - сообщил глава ВАП. - Как и следовало ожидать, наибольший спрос после Киева возник и в других крупных городах - Харькове и Одессе".
Руслан напоминает, что государство оплачивает 50% стоимости жилья. Госпомощь начинается примерно от 118 до 750 тыс. грн – такова стоимость половины небольшой квартиры. В среднем же государство оплачивает 330 тыс. То есть, полная цена жилья – 660 тыс. гривен.
Исходя из этих цифр, чтобы удовлетворить количество всех заявок, на сегодняшний день программу нужно профинансировать в размере 890 млн. грн.
Читайте также:
Всё, что нужно знать о программе "Доступное жилье": максимальная информация с полезными ссылками
Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
Как жителям ОРДЛО оформить украинскую пенсию
Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО
Теги: Донбасс, жилье, переселенцы, ВПЛ, "Доступное жилье"
- Адресная помощь ВПЛ: Решения судов – не в пользу переселенцев
- Переселенцы в Мариуполе узнали о доступном жилье
- Стало известно, кто примкнул к программе "Доступное жилье" на Донбассе
- Как можно решить жилищный вопрос переселенцев
- Сегодня в Мариуполе расскажут о доступном жилье для переселенцев
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел10:58
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"10:40
- Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные10:18
- Боевики гонят к Новоалександровке военную технику10:02
- Луганщина: свыше 200 взрывов зафиксировали у бывшего Стаханова09:51
- Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения09:38
- Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО09:19
- Свыше тысячи взрывов раздалось на Донетчине09:02
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"08:49
- КПВВ "Марьинка" штурмовали чаще всего08:31
- Украина стала ближе к НАТО11:16
- Беспилотник СММ ОБСЕ попал под обстрел10:58
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"10:40
- Жилищный "фронт" переселенцев: появились интересные данные10:18
- Боевики гонят к Новоалександровке военную технику10:02
- Луганщина: свыше 200 взрывов зафиксировали у бывшего Стаханова09:51
- Авто с номерами "ДНР" не сумело прорваться через линию разграничения09:38
- Что делать жертвам обстрелов в зоне АТО09:19
- Свыше тысячи взрывов раздалось на Донетчине09:02
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: меньше всего авто утром стояло у КПВВ "Новотроицкое"08:49
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- ГЕНШТАБ: Українських жінок будуть призивати на військову службу
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- На Донбассе собираются построить новые КПВВ
- Меньше на четверть: Кабмин приготовил новый пенсионный удар
- Утром 3 февраля у линии разграничения было столпотворение