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Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»
В ОРЛО «парламент ЛНР» ввел уголовную ответственность за пересечение границы «республики» «без действительных документов либо без надлежащего разрешения».
Сайт сепаратистов сообщает, что от наказания будут избавлены только те, кто прибыл в ОРЛО «с нарушением правил пересечения ее государственной границы иностранных граждан или лиц без гражданства для использования права политического убежища».
Украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя данное решение, заявил, что оно распространяется и на территорию «ДНР»
Казанский отмечает: «Вот еще хорошие новости. Теперь сходить в Красный Луч из Снежного в обход бандитского блокпоста — уголовная статья. Свобода передвижения? Забудь о такой роскоши. Это при украинских фашистах можно было по Донбассу свободно ездить».
Пользователи в комментарии к данному посту пишут:
«Молодые республики становятся ближе! В Донецке откроют школы с луганским языком обучения, а в Луганске, соответственно, с донецким языком».
«Вдруг крепостные разбредутся, куда им вздумается и не соберешь…»
«Концлагерь».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, наказание, ДНР, ЛНР
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- Для жителей «ЛНР» ввели наказание за поездки в «ДНР» «без разрешения»20:43
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- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
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