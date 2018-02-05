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Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)

05.02.2018 20:26
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Мариупольские переселенцы бесплатно займут квартиры в новостройке (ВИДЕО)

В этом году в Мариуполе, на улице Азовстальской, начнется возведение нового девятиэтажного дома, часть которого займут переселенцы, передает MRPL.CITY.

Об этом сообщил секретарь городского совета Степан Махсма. Секретарь горсовета уточнил, что сейчас готовится проект и в этом году УКС Мариуполя приступит к строительству первого дома на улице Азовстальская, 5, куда въедут 72 семьи. Он отметил, что все необходимые коммуникации находятся недалеко от площадки, где будет возведена девятиэтажка.

«Надеемся, что при соблюдении всех графиков, процедур экспертизы и системы «Прозорро», мы до конца года должны выстроить коробку здания и ее накрыть», -  отметил Махсма.

Заселение дома будет производиться разными категориями граждан, как тех, которые имеют возможность принимать финансовое участие в приобретении квартир, так и тех, которые идут по «Социальной программе», куда входят переселенцы. При этом Махсма уточнил, что пока не определено количество переселенцев, которым безвозмездно выделят квадратные метры в новом доме.

Квартиры в новостройке, по словам секретаря горсовета, также распределят между участниками программ «Муниципальное жилье», «Доступное жилье», частично по программе «Служебное жилье».

«Финансироваться строительство домов по данному направлению будет из трех источников: 25% - городской бюджет, 25% - европейские доноры и 50% - из госбюджета», - отметил Степан Махсма.



Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы
 
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