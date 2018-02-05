- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО
Минфин США добавил в "кремлевский список" российских бизнесменов и политиков 9 “министров” из ОРДЛО, одного “заместителя министра”, экс-чиновника “ЛНР” и его родственника, сообщает ICTV.
Все они представляют экономический блок оккупационной власти. Это:
"министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев;
"министр топлива и энергетики "ДНР" Алексей Грановский;
глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова;
"министр финансов "ДНР" Екатерина Матюшенко;
"министр госбезопасности "ДНР" Владимир Павленко;
"и.о. министра юстиции "ДНР" Елена Радомская;
"министр топлива "ЛНР" Павел Мальгин;
"министр экономики "ЛНР" Елена Костенко;
"министр труда "ЛНР" Светлана Малахова;
заместитель "министра информации "ДНР" Игорь Антипов;
бывший "министр топлива и энергетики "ЛНР" Александр Мельничук;
бизнесмен Сергей Мельничук.
Следует отметить, что главари боевиков и руководители силовых структур были представлены в "черном списке" США еще до этого.
Теги: США, Донбасс, черный список, чиновники, ОРДЛО, Минфин
- США объявили Григория Лепса опасным мафиози
- Пенсии жителям ОРДЛО: в США сделали скандальное уточнение
- Миротворцы на Донбассе: в Украине сделали интересное заявление
- "Кремлевский кулинар" Пригожин попал в черный список США из-за того, что кормит Путина и Шойгу
- Оригинальная месть: американец заставил чиновников страдать. ВИДЕО
- В «черный список» Трампа могут попасть новые страны
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО16:45
- Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО16:18
- Улицы с помощью солнца будут освещать в селе на Донбассе15:58
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО15:00
- В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi14:15
- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
- ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя12:35
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи19:48
- Стало известно, что ждет любителей “неофициалки” и “теневых” зарплат19:30
- Осталось немного: в Украине сделали впечатляющее заявление о вступлении в НАТО19:12
- Украины массовой скупают б/у автомобили: рынок вырос в 2,4 раза18:50
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Срочно: в Раду внесут секретный законопроект, написанный с НАТО18:10
- «Бабушкино молочко»: в украинских селах распространяются нехорошие слухи17:50
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Дело Саакашвили: суд вынес новое решение17:18
- Погрелись, и хватит: украинские синоптики озвучили леденящий душу прогноз16:58
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- Авто с номерами "ДНР" тормознули украинские пограничники