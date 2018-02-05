Минфин США добавил в "кремлевский список" чиновников ОРДЛО

05.02.2018 16:45

Минфин США добавил в "кремлевский список" российских бизнесменов и политиков 9 “министров” из ОРДЛО, одного “заместителя министра”, экс-чиновника “ЛНР” и его родственника, сообщает ICTV.

Все они представляют экономический блок оккупационной власти. Это:

"министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев;

"министр топлива и энергетики "ДНР" Алексей Грановский;

глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова;

"министр финансов "ДНР" Екатерина Матюшенко;

"министр госбезопасности "ДНР" Владимир Павленко;

"и.о. министра юстиции "ДНР" Елена Радомская;

"министр топлива "ЛНР" Павел Мальгин;

"министр экономики "ЛНР" Елена Костенко;

"министр труда "ЛНР" Светлана Малахова;

заместитель "министра информации "ДНР" Игорь Антипов;

бывший "министр топлива и энергетики "ЛНР" Александр Мельничук;

бизнесмен Сергей Мельничук.

Следует отметить, что главари боевиков и руководители силовых структур были представлены в "черном списке" США еще до этого.