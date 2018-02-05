На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи

05.02.2018 19:48

Блок-модуль для оказания первой помощи подарила спасателям Донецкой области» благотворительная организация «Врачи без границ». Он рассчитан на то, чтобы создать для фельдшера комфортные условия на время дежурства и на оказание первой медицинской помощи тем, кто пересекает линию разграничения. Модуль будет установлен на КПВВ «Марьинка».



«Врачи без границ» - независимая международная организация. Ее представители оказывают медицинскую и гуманитарную помощь во многих странах мира. Они помогают тем, кто пострадал от стихийных бедствий, техногенных катастроф и вооруженных конфликтов.





