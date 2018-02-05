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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи

05.02.2018 19:48
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На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи

Блок-модуль для оказания первой помощи подарила спасателям Донецкой области» благотворительная организация «Врачи без границ». Он рассчитан на то, чтобы создать для фельдшера комфортные условия на время дежурства и на оказание первой медицинской помощи тем, кто пересекает линию разграничения. Модуль будет установлен на КПВВ «Марьинка». 

«Врачи без границ» - независимая международная организация. Ее представители оказывают медицинскую и гуманитарную помощь во многих странах мира. Они помогают тем, кто пострадал от стихийных бедствий, техногенных катастроф и вооруженных конфликтов.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
 
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