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На КПВВ «Марьинка» появится новый модуль первой помощи
05.02.2018 19:48
Блок-модуль для оказания первой помощи подарила спасателям Донецкой области» благотворительная организация «Врачи без границ». Он рассчитан на то, чтобы создать для фельдшера комфортные условия на время дежурства и на оказание первой медицинской помощи тем, кто пересекает линию разграничения. Модуль будет установлен на КПВВ «Марьинка».
«Врачи без границ» - независимая международная организация. Ее представители оказывают медицинскую и гуманитарную помощь во многих странах мира. Они помогают тем, кто пострадал от стихийных бедствий, техногенных катастроф и вооруженных конфликтов.
Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, КПВВ
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- Из-за действий боевиков большая часть Донбасса может остаться без воды13:32
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