ОБСЕ заметила военную технику около Мариуполя

05.02.2018 12:35

Наблюдатели СММ обнаружили военную технику в районе Мариуполя.



Об этом говорится в отчете ОБСЕ.



За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных украинскому правительству районах, наблюдатели ОБСЕ увидели тяжелую военную технику. Обнаружена она была при помощи средств воздушного наблюдения 1 февраля. 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) находились неподалеку от г. Кальмиусское.



Также СММ зафиксировала боевые бронированные машины в пределах зоны безопасности. 2 февраля в подконтрольных украинскому правительству районах наблюдатели видели 2 разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) и 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) вблизи Орехово-Донецкого, 1 БТР-3 неподалеку от с. Кирилловка (26 км к северо-востоку от Мариуполя), а также 2 БМП-2 в пгт. Новотроицкое.

Источник: https://www.0629.com.ua