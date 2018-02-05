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Архив - Донецкая область

Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения

05.02.2018 10:45
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Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один — боевую травму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять против защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения.

“На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО с ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. в этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов. На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитником возле Зайцевого”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований.

В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один — боевую травму. Военнослужащим предоставлен необходимый объем медицинской помощи. Врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, ранения, АТО, ВСУ
 
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