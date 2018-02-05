В ОРДО начали торговать "мобильным" Wi-Fi

05.02.2018 14:15

На оккупированной боевиками территории Донецкой области вследствие проблем со связью предприимчивые местные жители придумали новый вид заработка – раздавать Wi-Fi с автотранспортного средства за определенную плату. Соответствующий снимок за день до гибели в автокатастрофе успел опубликовать волонтер Леонид Краснопольский на своей странице в социальной сети Фейсбук, сообщает Don-News.net.

На обнародованной фотографии видно, что на автомобиле с «республиканскими» номерами красуется объявление с предложением раздачи беспроводного интернета. Так, за 10 минут пользования автомобильным Wi-Fi находчивый житель ОРДО просит 50 рублей (примерно 25 гривен по курсу непризнанной республики).