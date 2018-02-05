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Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО
На оккупированных территориях Донбасса тарифы на услуги ЖКХ остались на уровне 2013 года, и на сегодня они ниже, чем в Украине и России.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский отметил: «Там намного ниже цены, раза в 3−4. На сегодняшний день на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей цены на газ намного ниже, чем в России. Фактически Россия просто дотирует население тех территорий. Ключевое „завоевание“ так называемых „властей ДНР/ЛНР“, что к ним никакого отношения не имеет, это низкие цены на коммуналку».
Чиновник уточнил, что цены на коммунальные услуги — это единственное, чем могут похвастаться перед местными жителями «власти ЛДНР».
Жебривский отметил: «Например, на воду. Если сегодня на территории, контролируемой украинской властью, мы раза 3−4 пересчитывали стоимость воды, то на той территории цены фактически остались 2013 года. Из-за этого долги растут катастрофически для „Воды Донбасса“. Они законсервировали эту ситуацию, и это, наверное, одно из самых „важных достижений“, о которых они говорят».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, тарифы, Жебривский, ОРДЛО
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