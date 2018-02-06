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БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе

06.02.2018 22:13
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БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе

Боевики "ДНР" обстреляли из БМП-1 позиции 93-й ОМБр ВСУ, но по причине неумелых действий экипажа техника отказалась работать и вышла из строя. Об этом сообщает пресс-служба бригады, передает apostrophe.ua.

Подчеркивается, что потери среди бойцов 93-й ОМБр отсутствуют.

Как передает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 6 февраля, в зоне проведения АТО в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований были ранены двое украинских военнослужащих.

На Луганском направлении боевики применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, а также зенитную установку.

На Донецком направлении сепаратисты вели огонь по позициям сил АТО из 120-мм минометов и стрелкового оружия.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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