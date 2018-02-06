"Чеченцы, буряты, осетины..." - бывший пленный "ДНР" из Донецка рассказал о наводнивших оккупированный Донбасс российских наемниках

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На территории оккупированного Донбасса постоянно присутствуют российские военные, при этом ни для кого из местных жителей это не является ни секретом, ни открытием. Более того, на Донбасс действительно были переброшены боевые подразделения различных этнических групп России, включая бурятов, осетинов и чеченцев.
Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил известный украинский ученый из Донецка Игорь Козловский, который долгое время провел в плену боевиков "ДНР". Козловский подчеркнул, что российское присутствие на Донбассе никто даже не думает скрывать.
Козловский также признался, что боевики не пытались завербовать его, осознавая четкую проукраинскую позицию, однако других заложников российские наемники регулярно пытались сломать психологически. Ученый рассказал, что после захвата в плен людей им угрожали арестом родных, создавая невыносимые условия.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ДНР, наемники, пленные
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