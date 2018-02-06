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"Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
Террористы "ДНР" устроили вечером 5 февраля ожесточенные бои на окраинах оккупированного Донецка, изрядно напугав местное население. Перепуганные дончане рассказали и о серии взрывов, однако никто так и не понял, что у боевиков произошло на самом деле. Вечером прошедших суток и с утра 6 февраля пережившие ночь мощных обстрелов жители города пишут, что источник взрывов так и остался неизвестным, передает "Диалог.UA".
"Донецк гупает, очень громко", "Север, мощно гремит", "Донецк, Лидиевка: что это было - 2 больших взрыва?" "Интенсивно, громко очень, слышим звуки при плотно закрытых окнах и на всю мощь работающем телевизоре", - рассказывают в пабликах жители оккупированного Донецка.
В Twitter Necro Mancer сообщается, что боевики работали тяжелым оружием, дончане добавляли, что от обстрелов в их домах вибрировали окна. "Ж/Д, окна чуть отозвались. Многоголосный адский оркестр на северо-западе Азотный, ох и стрекочет в стороне Вольво-центра, Гвардейка, Восточный, на улице слышно - север", "1-я Площадка слышит интенсивный бой, иногда с тяжелым в районе Вольво-центра, Азотный, всяко-разно: от стрелкового до минометов. Путиловка, слышит проклятые звук", – делились дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики, взрывы, обстрелы, террористы
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