На Донбассе за сутки оккупанты четыре раза нарушили перемирие – штаб АТО

06.02.2018 07:44

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом утром 6 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на луганском направлении из минометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле Луганского.

На донецком направлении сепаратисты открывали огонь возле Лебединского, говорится в сообщении.