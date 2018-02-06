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На Донбассе за сутки оккупанты четыре раза нарушили перемирие – штаб АТО
06.02.2018 07:44
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ни один украинский военный не пострадал. Об этом утром 6 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.
Согласно сводке, на луганском направлении из минометов и пулеметов обстреливали украинские позиции возле Луганского.
На донецком направлении сепаратисты открывали огонь возле Лебединского, говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, ВСУ, Донецкое направление, Луганское направление, оккупанты
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