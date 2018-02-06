На российском ТВ рассказали о закупках Захарченко оружия у ВСУ

06.02.2018 09:36

Оккупированные территории Донбасса являются "реальным государством", которое удалось построить за почти четыре года, благодаря покупкам оружия у ВСУ. Об этом в эфире программы "Место встречи" на российском телевидении заявил ее ведущий, пропагандист Андрей Норкин, передает obozrevatel.com.

По его словам, он увидел, как живет "ДНР" на собственные глаза и убедился, что террористы пытаются просто "наладить жизнь и сохранить уже состоявшееся реальное государство".

"Там люди перемотивированы. Они "отстояли свободу". Они построили свое "государство" со своим сельским хозяйством, со своей промышленностью", - заявил пропагандист, добавив, что, правда, эта промышленность разграблена и разбита.

"Можете смеяться, но вы не видели то, что видел я. Да, шахты затоплены, заводы разбиты… Иногда я жалею, что я здесь, а не там", - добавил Норкин, начав грубо оскорблять своего оппонента.

Также он заявил, что террористы намерены "отдать Украине долги", правда, какие именно – не уточнил. При этом он продолжил свой рассказ историей о том, что террористы наладили производство оружия, а всю военную технику, которая есть только на вооружении России, они якобы добыли как трофей в боях с силами АТО, часть взяли на старых складах, а еще часть покупают у Вооруженных сил Украины.

"Я представляю, как журналист "с 27-летним стажем" садится за стол, развешивает уши и ему клоуны Басурин, Захарченко и Казаков втирают, как они в боях забирали оружие, как его сейчас производят и покупают у ВСУ. И вислоухий журналист с 27-летним стажем, потом всю эту пургу будет пересказывать своим вислоухим телезрителям и радиослушателям.

Ну и хит, конечно, это сожаление, что он тут, а не там. Что мешает, боец Норкин?" - прокомментировал "речь" пропагандиста опубликовавший ее видео на своей странице в Facebook блогер Сергей Запорожский.