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Погода на Донетчине сегодня, 6 февраля

06.02.2018 08:56
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Погода на Донетчине сегодня, 6 февраля

Во вторник, 6 февраля, в Донецкой области синоптики прогнозируют похолодание: днем от -1 до –3 градусов мороза. День будет пасмурным. Осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.
Согласно народным приметам, 6 февраля считается переломом зимы, и по этому дню раньше судили о предстоящей весне. Какая погода в этот день — такая будет и весна.



Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
 
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