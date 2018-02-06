Погода на Донетчине сегодня, 6 февраля

06.02.2018 08:56

Во вторник, 6 февраля, в Донецкой области синоптики прогнозируют похолодание: днем от -1 до –3 градусов мороза. День будет пасмурным. Осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.

Согласно народным приметам, 6 февраля считается переломом зимы, и по этому дню раньше судили о предстоящей весне. Какая погода в этот день — такая будет и весна.