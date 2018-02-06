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Погода на Донетчине сегодня, 6 февраля
06.02.2018 08:56
Во вторник, 6 февраля, в Донецкой области синоптики прогнозируют похолодание: днем от -1 до –3 градусов мороза. День будет пасмурным. Осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.
Согласно народным приметам, 6 февраля считается переломом зимы, и по этому дню раньше судили о предстоящей весне. Какая погода в этот день — такая будет и весна.
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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