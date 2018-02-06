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Архив - Донецкая область

Работе ОБСЕ в районе Мариуполя пытаются препятствовать

06.02.2018 10:36
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Работе ОБСЕ в районе Мариуполя пытаются препятствовать

Представители ОБСЕ заявили, что трое боевиков самопровозглашенной ДНР, двое из которых были вооружены, на блокпосту, который находится недалеко от пгт Селидово, не пропустили патруль Миссии. Они заявили, что для этого необходимо получить разрешение от руководителей. Напомним, что Селидово находится на территории боевиков недалеко от границы с РФ, передает zi.dn.ua.

Невооруженный человек сказал наблюдателям, что патруль в поселок не пропустят, так как в районе ведется спецоперация.

Представители ОБСЕ говорят, что патрулям отказывают в доступе в район с апреля прошлого года.

Также следует отметить, что работе ОБСЕ препятствовали и украинские военные. Представители ВСУ в пгт Донское на подконтрольной Украине территории не допустили патруль Миссии на объект из-за проверки. После того, как об этом было проинформировано СЦКК, через полчаса патруль был допущен на объект.



Теги: Донбасс, Селидово, ОБСЕ, блокпост, боевики, ВСУ, Мариупольское направление, СЦКК
 
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