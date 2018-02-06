У Захарченко: "Нищие пенсионеры едят куриные пупки с рынка, а "элита" гуляет в ресторанах на бульваре Пушкина. Нас возвращают в СССР"

06.02.2018 10:14

Жители "ДНР" прозрели спустя четыре года войны в их родном регионе. Дончане признаются, что оккупанты их неумолимо возвращают в СССР с непременными атрибутами того времени – пионерами, репрессиями. Как отмечают жители Донецка, они не удивятся, если Сталина и Ленина скоро причислят к лику святых на оккупированной территории. В мозги подрастающего поколения террористы вкладывают совсем не те нравственные идеалы, передает "Диалог.UA".

Жители ОРДО рассказали "Сегодня", что здесь все сильнее процветает кумовство, в "министрах-террористах" только те, кто является чьим-то родственником, соседом и пр. Нищета захлестнула население. "Нищие пенсионеры покупают на рынке куриные пупки по 200 граммов, а "элита" гуляет в ресторанах на бульваре Пушкина и на Набережной. Причем "элита" – в том самом "капиталистическом" смысле слова, как она изображалась в советском журнале "Крокодил"", - рассказал житель Донецка.

Настоящий террор, по его словам, в "ДНР" устроило так называемое "МГБ" боевиков - люди в буквальном смысле даже название этой структуры террористов боятся произносить. В 2015-2016 годах в ОРДО страшно процветало стукачество, часто доносили соседи на своих же, которые имели проукраинские взгляды. "Но в последнее время то ли стало меньше доносов, то ли о них приказано молчать.

По рассказам человека, который побывал в такой ситуации, "стукачи" не думали, что их жертвы могут просто сгинуть. Думали, пожурят да отпустят за выкуп. А то что людей сажают "на подвал", пытают, дают по 20 лет тюрьмы или убивают, об этом никто не думал. Когда дошло, ужаснулись", - констатировал житель Донецка.

Ранее сообщалось о расстреле в "столице" "ДНР" бывшего начальника разведки ВДВ России Поповских. Напомним, что из "ДНР" отмечается стремительный отток педагогов и медиков. Люди не хотят жить в тех условиях, в которые их поставили оккупанты. Жители оккупированной территории под любыми предлогами стараются выехать из "ДНР", разочарованы в происходящем даже ярые сторонники "Новороссии" .