В ДНР придумали своих «ихтамнетов»

06.02.2018 22:31

Из-за огромнейшего количества случаев дезертирства и увольнений из сводных оккупационно-террористических войск, командование боевиков вынуждено пойти на крайние меры.

Если в воинских частях офицеры пытаются сохранить личный состав, угрожая расстрелами, а иногда и вовсе прибегая к децимации, то в так называемом "МВД" "ДНР" с проблемой массового бегства из "рядов службы" борются иначе.

По данным источников Без Табу, всех без исключения сотрудников "районных отделений полиции", которые написали заявление на увольнения за последние полгода, отправляют на передовую. Разумеется, на самые опасные позиции.

Руководство "полиции" утверждает, что "желающие покинуть их ряды должны кровью заслужить свободу", а заодно таким образом боевикам показывают, "как родину любить".

Минимальный срок отправки на фронт – не менее 30 суток. В случае гибели или получения ранения террористом, его попросту списывают, поскольку для недореспублики он считается «ихтамнетом», которого не должно было быть на передовой "по долгу службы".

Источник: from-ua.com