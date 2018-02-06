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Архив - Донецкая область

В зоне АТО зафиксировано четыре обстрела украинских позиций

06.02.2018 09:55
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В зоне АТО зафиксировано четыре обстрела украинских позиций

Потерь и пострадавших среди бойцов ВСУ нет. За прошедшие сутки боевики российско-оккупационные группировки продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников, в том числе и из минометов большого калибра, которые давно должны быть отведены от линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Противник неоднократно применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по нашим опорным пунктам вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушил Минские договоренности.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрела со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление, Минские договоренности
 
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