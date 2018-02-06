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ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
За несколько месяцев Украина отвоевала у пророссийских боевиков пять населенных пунктов в Донецкой области: на карте села образуют четкую прямую линию, на которой только город Горловка все еще временно оккупированный. Об этом пишет центр волонтеров "People's Project".
"Без нарушений минских договоренностей и без лишней суеты. Тихо и профессионально. Украинская земля возвращается в Украину. Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка...", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Обозреватель", в начале февраля два соседних села на Донбассе - Новоалександровка и Катериновка - перешли под контроль Вооруженных Сил Украины. После этого линия фронта подошла вплотную к оккупированному Первомайску Луганской области.
Как отмечают волонтеры, Верхнеторецкое еще не полностью под украинским контролем.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, Луганская область, АТО, ВСУ, Минские договоренности
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