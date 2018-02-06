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Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке

06.02.2018 11:09
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Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке

Погибших на Донбассе наемников из России тайно хоронят на территории "ДНР", не отправляя трупы погибших боевиков на территорию РФ. Пользователи социальных сетей из Горловки сообщают, что российских наемников хоронят на местных кладбищах, при этом "добровольцев" из России "уже класть некуда". Один из пользователей с именем Сергей Гагарин пишет, что стал очевидцем таких похорон, которые проходят без салютов и почестей, передает dialog.ua.

Судя по описанию, житель Горловки является сторонником боевиков и возмущается количеству смертей российских террористов. При этом люди отмечают, что такая ситуация является частой на оккупированном Донбассе, при этом увеличилось и общее количество смертей в "Л/ДНР". "Кстати, вообще много людей мрет, и далеко не старых. Это я не про "вояк"", - пишет пользователь.



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, кладбище, похороны, ДНР, ЛНР, боевики
 
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