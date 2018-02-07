Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона

07.02.2018 16:20

Пятьдесят тысяч гривен будет выделено из бюджета Донецкой области каждому из вернувшихся в регион жителей, освобожденных из плена боевиков в конце 2017 года.

Об этом сообщает “ОстроВ” со ссылкой на заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза.

"Эта материальная помощь будет выделяться тем, кто вернулся в область (имеются в виду освобожденные из плена – ред.)", - сказал он.

На данный момент на Донетчину вернулись чуть больше 10 бывших заложников - жителей региона (всего их 24).

Стокоз отметил, что Центр социальных служб берет под сопровождение каждого освобожденного, и "ими занимаются 24 часа в сутки". Заполняется специальная карта потребностей, подается для утверждения и принимается решение, как именно помочь бывшим заложникам. До принятия решения о выделении средств из областного бюджета помощь освобожденным оказывалась за счет местных бюджетов.

"Я еще 28 января подписал письма на все города и районы – имеются ввиду РГА, главы местного самоуправления – чтобы по возможности предоставили финансовую помощь, пока не будет перечислена компенсация", - рассказал Стокоз.

Замгубернатора констатировал, что помощь освобожденным требуется разного плана – в поиске жилья, работы, в оздоровлении и так далее.

Напомним, 31 января Кабинет Министров Украины принял постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки лиц, освобожденных из плена», согласно которому каждому освобожденному украинцу будет выплачена государственная поддержка в размере 100 тысяч гривен.

Источник: https://www.0629.com.ua