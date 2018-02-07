- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Получателям субсидии необходимо обеспечить данными горводоканал11:00
Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев
В Мариуполе открыт прием заявок на новую грантовую программу для предпринимателей, передает MRPL.CITY.
Как сообщает на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Каритас. Мариуполь», участвующие в программе предприниматели могут получить до 150 тысяч в общей сумме (по 30 тысяч за одно рабочее место). Грант работодатели смогут потратить на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, аренду помещения, оплату налогов, коммунальных или рекламных услуг и прочее.
Однако участвовать в проекте «Создание рабочих мест. Гранты для работодателей» могут только предприниматели или предприятия, которые зарегистрированы не менее 12 месяцев и имеют кандидатов-соискателей на новое рабочее место, в частности переселенцев и мариупольцев. При необходимости благотворительный фонд поспособствует поиску работников.
Программа охватывает г. Мариуполь, Волновахский, Марьинский, Ясиноватский, Мангушский, Никольский районы подконтрольного Донбасса.
Отбор будет проходить в несколько этапов: автора принятой заявки пригласят на интервью, затем сотрудники проекта посетят место ведения бизнеса для принятия окончательного решения.
Предприятие, которое получит грант, должно гарантировать официальное трудоустройство переселенца на срок не менее 12 месяцев. Грантополучатель не сможет направить выделенную сумму на оплату заработной платы и налогов работнику и обязан отчитываться благотворительному фонду о целевом использовании полученных средств.
Для участия необходимо загрузить файл по ссылке, заполнить и отправить отсканированную заявку, а также заполнить онлайн-форму до 15 февраля.
Больше информации о проекте можно получить по телефонам: 067-622-38-00; 095-286-38-00.
Теги: Донбасс, Мариуполь, работа, переселенцы
- На вопросы отвечает юрист. Часть 44
- 50 тысяч мариупольцев не имеют официальных источников дохода
- В Мариуполе работница "Донецкой железной дороги" погибла на рабочем месте
- Мариупольский вокзал "ушел в зиму"
- Мариупольских депутатов беспокоит вопрос трудоустройства детей-сирот
- Как нашли себе применение маленькие мариупольские «заробчане»
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)15:20
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины20:07
- Украина начнет закупки газа у России уже в марте19:49
- Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега19:35
- На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко19:25
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей18:55
- Резкий поворот: Собчак считает, что РФ не обязана возвращать Украине Крым18:40
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- На Донбассе начала проваливаться земля
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке