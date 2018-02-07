Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев

07.02.2018 16:00

В Мариуполе открыт прием заявок на новую грантовую программу для предпринимателей, передает MRPL.CITY.

Как сообщает на своей странице в Facebook благотворительный фонд «Каритас. Мариуполь», участвующие в программе предприниматели могут получить до 150 тысяч в общей сумме (по 30 тысяч за одно рабочее место). Грант работодатели смогут потратить на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, аренду помещения, оплату налогов, коммунальных или рекламных услуг и прочее.

Однако участвовать в проекте «Создание рабочих мест. Гранты для работодателей» могут только предприниматели или предприятия, которые зарегистрированы не менее 12 месяцев и имеют кандидатов-соискателей на новое рабочее место, в частности переселенцев и мариупольцев. При необходимости благотворительный фонд поспособствует поиску работников.

Программа охватывает г. Мариуполь, Волновахский, Марьинский, Ясиноватский, Мангушский, Никольский районы подконтрольного Донбасса.

Отбор будет проходить в несколько этапов: автора принятой заявки пригласят на интервью, затем сотрудники проекта посетят место ведения бизнеса для принятия окончательного решения.

Предприятие, которое получит грант, должно гарантировать официальное трудоустройство переселенца на срок не менее 12 месяцев. Грантополучатель не сможет направить выделенную сумму на оплату заработной платы и налогов работнику и обязан отчитываться благотворительному фонду о целевом использовании полученных средств.

Для участия необходимо загрузить файл по ссылке, заполнить и отправить отсканированную заявку, а также заполнить онлайн-форму до 15 февраля.

Больше информации о проекте можно получить по телефонам: 067-622-38-00; 095-286-38-00.