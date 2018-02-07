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Архив - Донецкая область

Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО

07.02.2018 17:15
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Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО

Кабинет министров утвердил обновленный перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. О необходимости такого решения на заседании Кабмина 7 февраля заявил заместитель главы МВД Сергей Яровой, сообщает УП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, на которых органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении.

"5 января проект акта одобрен на заседании профильного правительственного комитета с поручением МВД доработать его в трёхдневный срок с участием заинтересованных государственных органов... Проект распоряжения был доработан и повторно согласован", - сказал Яровой.

Он добавил, при согласовании этого перечня были учтены предложения штаба АТО и СБУ.

Яровой отметил, что принятие этого акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, оккупация, АТО
 
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