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Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО
Кабинет министров утвердил обновленный перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. О необходимости такого решения на заседании Кабмина 7 февраля заявил заместитель главы МВД Сергей Яровой, сообщает УП со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, перечень населенных пунктов на линии соприкосновения и на территориях, на которых органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия, нуждался в уточнении.
"5 января проект акта одобрен на заседании профильного правительственного комитета с поручением МВД доработать его в трёхдневный срок с участием заинтересованных государственных органов... Проект распоряжения был доработан и повторно согласован", - сказал Яровой.
Он добавил, при согласовании этого перечня были учтены предложения штаба АТО и СБУ.
Яровой отметил, что принятие этого акта правительства позволит уточнить перечень населенных пунктов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, оккупация, АТО
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