ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО

07.02.2018 14:15

Представители ОБСЕ будут мониторить ситуацию относительно введения запрета выезда на подконтрольную Украине территорию для «бюджетников» ОРДО.

Первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг отметил: «Мы приняли во внимание эту информацию, ведь оно было в СМИ. Мы также говорили с гражданскими, кто выражал беспокойство. Есть неуверенность, как такое ограничение будут реализовывать. Мы это будем мониторить и конкретные факты будем публиковать».

Также, он добавил, что свобода передвижения и сейчас очень осложнена для мирных жителей. Хуг подчеркнул: «Есть только пять пунктов пропуска через линию разграничения. Невероятно длинные очереди, очень опасно пересекать. Люди нам всегда говорили, что пересечение линии разграничения и так сложное».

При этом он призвал обе стороны конфликта открыть больше КПВВ на линии разграничения: «Мирные жители нам говорят, что это не их конфликт, они его не хотят. Все они нам говорят, что хотят его завершения — независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются».

Источник: https://donpress.com